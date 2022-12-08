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В Ростове-на-Дону после реконструкции днем 7 декабря открылся бассейн «Волна»

Сегодня, 05:43
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону состоялось открытие бассейна «Волна», который находился на реконструкции, сообщили в мэрии.

Обновление комплекса длилось в течение двух лет, специалисты сохранили его исторический вид. Также благоустроили территорию.

«Здесь сделали комфортные условия для посетителей. Сам бассейн 47 лет является значимой частью спортивной инфраструктуры города», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что на базе бассейна создали первую в ЮФО секцию по прыжкам в воду. Всего в комплексе восемь дорожек для плавания. 

Добавим, что плаванием в городе занимаются две тысячи человек. 

Ранее стало известно, что Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков. 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Бассейн#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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