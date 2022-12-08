Обновление комплекса длилось в течение двух лет, специалисты сохранили его исторический вид. Также благоустроили территорию.
«Здесь сделали комфортные условия для посетителей. Сам бассейн 47 лет является значимой частью спортивной инфраструктуры города», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на базе бассейна создали первую в ЮФО секцию по прыжкам в воду. Всего в комплексе восемь дорожек для плавания.
Добавим, что плаванием в городе занимаются две тысячи человек.
Ранее стало известно, что Ростовской области за 12,5 млн разработают проект реконструкции поселения казаков.