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Реконструкцию парка Горького в Ростове отложить из-за роста цен на материалы

Сегодня, 17:20
Фото: Wikipedia.org
Рост цен на строительные материалы не дает возможности реконструировать парк имени Горького в Ростове, рассказала начальник городского управления культуры Яна Пилявская.

Реконструкция центрального парка имени Горького в Ростове значительно подорожала. Причина этого — рост цен за стройматериалы. Некоторые товары поднялись в стоимости в 2-3 раза. Поэтому чиновникам придется пересчитать затраты на работы по реконструкции, приводит слова начальницы управления культуры Яны Пилявской Donnews.

В мэрии считают, что если выставить на конкурс проект по его заявленной цене в 700 миллионов рублей, подрядчиков не найдется. Однако конкретные сроки пересчета затрат  и объявления конкурса, не сообщаются. Также теперь не ясно, когда состоится сама реконструкция парка.

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Напомним, госэкспертизу проект реконструкции парка Горького в Ростове прошел  в еще декабре 2021 года. Тогда планировалось, что сами работы начнутся в 2023 году.

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