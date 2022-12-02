Реконструкция центрального парка имени Горького в Ростове значительно подорожала. Причина этого — рост цен за стройматериалы. Некоторые товары поднялись в стоимости в 2-3 раза. Поэтому чиновникам придется пересчитать затраты на работы по реконструкции, приводит слова начальницы управления культуры Яны Пилявской Donnews.
В мэрии считают, что если выставить на конкурс проект по его заявленной цене в 700 миллионов рублей, подрядчиков не найдется. Однако конкретные сроки пересчета затрат и объявления конкурса, не сообщаются. Также теперь не ясно, когда состоится сама реконструкция парка.
Напомним, госэкспертизу проект реконструкции парка Горького в Ростове прошел в еще декабре 2021 года. Тогда планировалось, что сами работы начнутся в 2023 году.