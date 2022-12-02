В мэрии считают, что если выставить на конкурс проект по его заявленной цене в 700 миллионов рублей, подрядчиков не найдется. Однако конкретные сроки пересчета затрат и объявления конкурса, не сообщаются. Также теперь не ясно, когда состоится сама реконструкция парка.