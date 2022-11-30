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В Ростове-на-Дону к 10 декабря установят 24-метровую елку у парка Горького

Сегодня, 14:45
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону к 10 декабря установят 24-метровую елку у парка Горького
В Ростове-на-Дону приступили к монтажу главной новогодней ели, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Она появится на площади перед парком имени Максима Горького. К 10 декабря на елку повесят гирлянды, звезды и шары.

«Зеленую красавицу украсят новогодней иллюминацией и светодиодными игрушками. Все они были закуплены в минувшем году», — уточнил Логвиненко.

Новогодние елки начали устанавливать в Ростове
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Он добавил, что высота ели достигнет 24 метров. Активная подготовка в городе к Новому году начнется с 1 декабря. С этого момента во всех районах начнут ставить елки. 

Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону откроют 37 елочных базаров в декабре 2022 года.

Добавим, что в городе поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новый год#Елка#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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