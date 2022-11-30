Она появится на площади перед парком имени Максима Горького. К 10 декабря на елку повесят гирлянды, звезды и шары.
«Зеленую красавицу украсят новогодней иллюминацией и светодиодными игрушками. Все они были закуплены в минувшем году», — уточнил Логвиненко.
Он добавил, что высота ели достигнет 24 метров. Активная подготовка в городе к Новому году начнется с 1 декабря. С этого момента во всех районах начнут ставить елки.
Ранее появилась информация, что в Ростове-на-Дону откроют 37 елочных базаров в декабре 2022 года.
Добавим, что в городе поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей