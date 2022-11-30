Известно, что четыре из них будут работать в формате ярмарок, остальные — на основании договоров о размещении НКО. Ярмарочные площадки появятся на улицах Фурмановская, 150, пересечении Волкова и Космонавтов. Также можно будет купить елку на Карла Маркса и Ленина.
«Продавать новогодние товары начнут и в крупных гипермаркетах и торговых центрах. Работа этих площадок находится на контроле городских властей», — уточнил сити-менеджер.
Отмечается, что будут проводить мониторинг для пресечения незаконной торговли. Нарушителям грозит административная ответственность.