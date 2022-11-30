Известно, что четыре из них будут работать в формате ярмарок, остальные — на основании договоров о размещении НКО. Ярмарочные площадки появятся на улицах Фурмановская, 150, пересечении Волкова и Космонавтов. Также можно будет купить елку на Карла Маркса и Ленина.