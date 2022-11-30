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В Ростове-на-Дону откроют 37 елочных базаров в декабре 2022 года

Сегодня, 08:42
Фото: rostov-gorod.ru
Где в Ростове купить ёлку на Новый год
В Ростове-на-Дону в декабре 2022 года появятся 37 точек, где можно купить елку, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Известно, что четыре из них будут работать в формате ярмарок, остальные — на основании договоров о размещении НКО. Ярмарочные площадки появятся на улицах Фурмановская, 150, пересечении Волкова и Космонавтов. Также можно будет купить елку на Карла Маркса и Ленина.

«Продавать новогодние товары начнут и в крупных гипермаркетах и торговых центрах. Работа этих площадок находится на контроле городских властей», — уточнил сити-менеджер.

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Отмечается, что будут проводить мониторинг для пресечения незаконной торговли. Нарушителям грозит административная ответственность.

Напомним, что в Ростове поздравления от Деда Мороза в новогоднюю ночь обойдется в 20 тысяч рублей.

 

 

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Елка#Общество
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