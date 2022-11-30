В настоящий момент в Ростове работают более 100 организаций и частных лиц, предлагающих услуги аниматоров для поздравления детей в новогоднюю ночь. При этом средняя стоимость услуг в объявлениях варьируется от одной до пяти тысяч рублей.
Однако если речь идет о поздравлениях в новогоднюю ночь, перед ней или же о вызове аниматоров с развлекательной программой, то цены на услуги Деда Мороза и Снегурочки становятся буквально «золотыми».
Так, например, одна из компаний, предлагающая не только стандартных персонажей, но и Гринча, Хагги-Вагги в новогоднем костюме и снеговика Олафа из «Холодного сердца», оценивает свои услуги от трех до 20 и более тысяч рублей. Цена выступления зависит от продолжительности работы артистов, выбора персонажей, а также того, поздравляют детей или взрослых, и нужно ли интерактивное представление. При этом эти цены действительны только в случае бронирования до 1 декабря.
В другом агентстве поздравления от Деда Мороза и Снегурочки с песней и хороводом вокруг елки обойдется в 12 тысяч рублей за 30 минут. Другие компании не указали более детальные прайсы на новогодние праздники, но заявили, что готовы подготовить поздравление «под ключ», включающее различные игры, танцы, песни, а также вручение подарков с поздравлениями и памятные фото.
Ранее в Ростове вандалы оборвали новогодние гирлянды и испортили горожанам праздничное настроение.