Так, например, одна из компаний, предлагающая не только стандартных персонажей, но и Гринча, Хагги-Вагги в новогоднем костюме и снеговика Олафа из «Холодного сердца», оценивает свои услуги от трех до 20 и более тысяч рублей. Цена выступления зависит от продолжительности работы артистов, выбора персонажей, а также того, поздравляют детей или взрослых, и нужно ли интерактивное представление. При этом эти цены действительны только в случае бронирования до 1 декабря.