В четверг, 8 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе запланировано провести реконструкцию здания Молодежного театра в Нахичевани на площади Свободы, 3.
Само здание было построено в конце 19 века и включено в список объектов культурного наследия федерального значения, а сам театр работает уже 92 года.
«Планируем реставрацию здания Молодежного театра. Уже подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации», — рассказал сити-менеджер, добавив, что выделение средств на реализацию проекта рассмотрят позже в рамках формирования городского бюджета.