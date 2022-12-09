rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове отреставрируют здание Молодежного театра в Нахичевани

Сегодня, 07:02
Фото: яндекс.карты
В Ростове отреставрируют здание Молодежного театра в Нахичевани
В Ростове собираются отреставрировать здание Молодежного театра на площади Свободы, 3, об этом сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

В четверг, 8 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в городе запланировано провести реконструкцию здания Молодежного театра в Нахичевани на площади Свободы, 3.

Само здание было построено в конце 19 века и включено в список объектов культурного наследия федерального значения, а сам театр работает уже 92 года. 

Госэкспертиза одобрила капитальный ремонт здания музыкального театра в Ростове
Узнать подробнее

«Планируем реставрацию здания Молодежного театра. Уже подготовлено техническое задание на разработку проектно-сметной документации», — рассказал сити-менеджер, добавив, что выделение средств на реализацию проекта рассмотрят позже в рамках формирования городского бюджета. 

Ранее стало известно, что в Ростове не только отреставрируют музыкальный театр, но также музей Шолохова и другие памятники культурного наследия. 

Читайте также:
Ростовскую школу № 49 отреставрируют за 193 миллиона рублей до апреля 2023 годаЗа 129,3 млн рублей отреставрируют мемориал на «Самбекских высотах» под ТаганрогомДоходный дом Емельянова на Большой Садовой в Ростове отреставрируют за три года
#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Касается каждого#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Городская среда#Строительство#Капремонт#Старинные здания#Надежда Пустяк
Подпишитесь
В Ростовской области сотню военных научили отражать нападения диверсионных групп
Вчера, 18:24
В Ростове у асфальтового завода массово умирают собаки, а людям становится плохо
Вчера, 09:31
Пригожин посоветовал полиции пересмотреть «Рэмбо» после стрельбы в Новошахтинске
Вчера, 09:44
Ростовский таксист объяснил, почему цены на поездки подскакивают в разы в непогоду
Вчера, 14:30
Попугаи голубые ара стали массово летать в Ростовской области зимой
Сегодня, 06:31
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15