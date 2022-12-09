Площадь земельного участка, из-за которого идет разбирательство, составляет 85 гектаров. «Аэро-сити» арендовала его в 2016 году на срок 25 лет с условием эксплуатации там грунтовой взлетно-посадочной полосы. Однако летом этого года Минимущества выяснило, что полоса на участке вообще отсутствует, а значит, земля не используется в тех целях, для которых заключался договор аренды. Поэтому власти пошли на одностороннее расторжение договора, которое и поддержал суд.