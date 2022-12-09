rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Вексельберг оспорит решение о прекращении аренды земли бывшего аэропорта Ростова

Сегодня, 14:11
Фото: donland.ru
Олигарх Вексельберг хочет оспорить прекращение аренды старого аэропорта в Ростове
Компания «Аэро-Сити», связанная с бизнесменом Виктором Вексельбергом, подала апелляцию на решение суда, запретившее ей аренду земли в старом аэропорту Ростова, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда.

Компания «Аэро-Сити», связанная с российским бизнесменом Виктором Вексельбергом, настаивает на возобновлении договора аренды земли на месте старого аэропорта Ростова. Ранее суд обязал компанию вернуть участок министерству имущественных и земельных отношений Ростовской области. «Аэро-сити», не согласная с таким решением, подала апелляционную жалобу. Суд рассмотрит ее уже 12 января 2023 года.

Площадь земельного участка, из-за которого  идет разбирательство, составляет 85 гектаров. «Аэро-сити» арендовала его в 2016 году на срок 25 лет с условием эксплуатации там грунтовой взлетно-посадочной полосы. Однако летом этого года Минимущества выяснило, что полоса на участке вообще отсутствует, а значит, земля не используется в тех целях, для которых заключался договор аренды. Поэтому власти пошли на одностороннее расторжение договора, которое и поддержал суд.

Первые многоэтажки на территории старого аэропорта в Ростове появятся в 2024 году
Узнать подробнее

Также известно, что властям земли на территории бывшего аэропорта нужны для строительства жилого квартала. В создание соответствующей инфраструктуры планируется вложить 20 миллиардов рублей. Известно, что уже разрабатывается проект планировки территории.

Читайте также:
Первые многоэтажки на территории старого аэропорта в Ростове появятся в 2024 годуПравительство выкупит имущество структур Вексельберга в старом аэропорту в РостовеВласти Ростовской области отсудили участок старого аэропорта у структуры Вексельберга
#Алина Заярная#Последние новости Ростова на сегодня#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Ростовская область#Суд
Подпишитесь
В Ростове затягивают строительство канатки, а горожане отказываются носить маски
Сегодня, 14:56
«Исцеление по-ростовски»: больной раком заключенный Новиков стал здоровым в МОТБ-19
Сегодня, 12:51
В Ростове пассажиров автобуса № 54 напугали агрессивные псы без намордника
Сегодня, 11:00
Почти тысяча спасателей будут охранять Ростов на Новый год
Сегодня, 13:21
Под Таганрогом электричка насмерть сбила мужчину
Сегодня, 13:49
ЖК «Измаильский» стал лучшим в Ростовской области
Сегодня, 07:15