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Донской хлебокомбинат изобрел «машину времени» и прислал слойки из будущего

Сегодня, 14:04
Фото: ТГ канал "Это Ростов"
Донской хлебокомбинат изобрел «машину времени» и шлет всем слойки

Слойки «из будущего» обнаружили в магазине в Ростовской области

В Ростовской области в продаже обнаружили слойки с датой изготовления, которая еще не наступила, сообщили покупатели в соцсетях.

Они в понедельник, 12 декабря, разместили снимки, на которых показаны две слойки. На упаковке написано, что их изготовили 13 декабря.

«Компания „Аютинский хлеб“ изобрела хронопорт и шлет через него слойки из будущего», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что уже встречали подобные случаи.

Хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря
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«Ну ошиблись, с кем не бывает. Вы думаете, что только они так делают?», — заявили ростовчане.

От производителя комментариев по этому поводу не поступало.

Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря.  У автомобиля в результате ДТП вырвало кузов, в котором находилась продукция.

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#Илья Протвинов#Хлеб#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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