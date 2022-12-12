Они в понедельник, 12 декабря, разместили снимки, на которых показаны две слойки. На упаковке написано, что их изготовили 13 декабря.
«Компания „Аютинский хлеб“ изобрела хронопорт и шлет через него слойки из будущего», — написал автор. Пользователи в комментариях сообщили, что уже встречали подобные случаи.
«Ну ошиблись, с кем не бывает. Вы думаете, что только они так делают?», — заявили ростовчане.
От производителя комментариев по этому поводу не поступало.
Ранее хлебом засыпало дорогу после аварии в Ростове-на-Дону 1 декабря. У автомобиля в результате ДТП вырвало кузов, в котором находилась продукция.