В январе 2022 года Курбатов попал в квартиру ранее незнакомого мужчины, где они поссорились. Тогда фигурант задушил владельца и украл имущество на 10,5 тысячи рублей.
«Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег квартиру. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Отмечается, что что на суде Курбатов признал вину. Кировский районный суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима.
Это решение не вступило в законную силу.
Ранее в Ростове вынесли приговор рецидивисту, ударившему ножом в грудь знакомого в гараже.