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Ростовчанин задушил мужчину и сжег его жилье ради 10 тыс рублей

Сегодня, 15:02
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону огласили приговор Сергею Курбатову, который убил мужчину и поджег его квартиру, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

В январе 2022 года Курбатов попал в квартиру ранее незнакомого мужчины, где они поссорились. Тогда фигурант задушил владельца и украл имущество на 10,5 тысячи рублей.

«Чтобы скрыть следы преступления, убийца поджег квартиру. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что что на суде Курбатов признал вину. Кировский районный суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии строгого режима.

Это решение не вступило в законную силу. 

Ранее в Ростове вынесли приговор рецидивисту, ударившему ножом в грудь знакомого в гараже.

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