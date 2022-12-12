В Ростове подходят к завершению работы по реконструкции коллектора № 68, который был разрушен почти 13 лет назад. Сейчас строительная готовность объекта составила 98%, рабочие заняты благоустройством зон реконструкции. Если все будет выполнено в срок, то объект сдадут 30 апреля 2023 года.