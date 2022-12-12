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В Ростове реконструкцию коллектора № 68 закончат в 2023 году

Сегодня, 13:22
Фото: rostov-gorod.ru
Когда закончат в Ростове реконструкцию коллектора № 68
В Ростове объявили о 98% готовности коллектора № 68, который должны сдать в эксплуатацию весной 2023 года, об этом сообщили в городской администрации.

В Ростове подходят к завершению работы по реконструкции коллектора № 68, который был разрушен почти 13 лет назад. Сейчас строительная готовность объекта составила 98%, рабочие заняты благоустройством зон реконструкции. Если все будет выполнено в срок, то объект сдадут 30 апреля 2023 года.  

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К ремонту коллектора приступили в 2021 году, чтобы избежать возникновения ЧС на технически сложном объекте, части которого залегаю под землей на глубине до 84,5 метра. 

Ранее эксперт рассказал о катастрофической ситуации с очистными сооружениями в Ростове, из-за которой неочищенная вода сбрасывается в Дон.

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