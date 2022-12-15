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Схему движения временно изменили на трассе Ростов - Таганрог 15 декабря

Сегодня, 07:49
Фото: donland.ru
Схему движения изменили на трассе Ростов - Таганрог с 15 декабря
На трассе Ростов - Таганрог временно изменили схему движения автомобилей, сообщает ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

В четверг, 15 декабря, автомобилям разрешили ехать по одной полосе в реверсивном режиме. Такая схема будет действовать до 15 часов мск.

Речь идет об участке с 42 по 44 километры. Причиной назвали необходимость провести срочные дорожные работы. 

Водителей попросили учитывать изменения при построении маршрутов, а также быть внимательными. Движение на участке регулируют сотрудники ГИБДД. 

Ранее в Ростове-на-Дону начали строительство моста через Ростовское море в 2022 году. Реализация этого проекта должна завершиться к концу года. 

 

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