В четверг, 15 декабря, автомобилям разрешили ехать по одной полосе в реверсивном режиме. Такая схема будет действовать до 15 часов мск.
Речь идет об участке с 42 по 44 километры. Причиной назвали необходимость провести срочные дорожные работы.
Водителей попросили учитывать изменения при построении маршрутов, а также быть внимательными. Движение на участке регулируют сотрудники ГИБДД.
Ранее в Ростове-на-Дону начали строительство моста через Ростовское море в 2022 году. Реализация этого проекта должна завершиться к концу года.