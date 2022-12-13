Портал Interfах рассказал, что во вторник, 13 декабря, во время церемонии открытия дорожных объектов Марат Хуснуллин заявил, что реализовать инициативу по строительству постоянной дороги от Москвы до Крымского полуострова поможет опережающее финансирование.
Одним из важных вопросов по строительству скоростной дороги в Ростов-на-Дону стало расширение трассы М-4 «Дон». Вице-премьер добавил, что в настоящий момент по поручению президента в Ростовской области нарастили темпы строительства обхода Ростова-Аксая, а запуск этого участка запланирован на начало лета 2023 года.
После того, как участок будет завершен, дорогу планируют запустить в Краснодар, где также к лету собираются сдать обход Краснодара.
Что касается дороги до Керчи, Хуснуллин доложил, что в этом году удалось закончить обход Анапы, в 2023 году планируют закончить участок трассы от Анапы до Керченского моста, а после до конца 2024 года планируют завершить работы на участке от Краснодара до Керченского моста.
Ранее в Ростовской области запланировали привести в порядок дорогу из Ростова в Херсон.