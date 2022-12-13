Что касается дороги до Керчи, Хуснуллин доложил, что в этом году удалось закончить обход Анапы, в 2023 году планируют закончить участок трассы от Анапы до Керченского моста, а после до конца 2024 года планируют завершить работы на участке от Краснодара до Керченского моста.