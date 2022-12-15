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В Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси

Сегодня, 07:44
Фото: skhakirov/cc-by-sa-2.0 / flickr.com
В Ростовской области мужчина открыл стрельбу в такси
Житель Ростовской области поругался с водителем такси и решил припугнуть его оружием, рассказали местные СМИ.

В Зверево Ростовской области пассажир такси открыл стрельбу из звукошумового оружия. Происшествие случилось днем 13 декабря, уточняет Dondау. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В машине с водителем у него началась перепалка. Когда накал эмоций нельзя было сдержать словами, пассажир достал оружие и выстрелил.

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Шум испугал прохожих, они вызвали полицию. Преступника удалось задержать. Против него возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее в Ростове пассажиры избили водителя такси и угнали его машину. Инцидент произошел на улице Мечникова 11 ноября. Расследование этого дела еще занимаются полицейские.

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#Виктория Прутковская#Новости#Происшествие#Дорога#Преступность
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