В Зверево Ростовской области пассажир такси открыл стрельбу из звукошумового оружия. Происшествие случилось днем 13 декабря, уточняет Dondау. Сообщается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В машине с водителем у него началась перепалка. Когда накал эмоций нельзя было сдержать словами, пассажир достал оружие и выстрелил.