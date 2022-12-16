Так, согласно данным департамента, с 14 декабря в Ростове продлили ограничения по движению транспортных средств по проспекту Буденновскому в створе дома 77/117. Причиной этого назвали строительные работы, которые будут продолжаться как минимум до 30 июня 2023 года. Также из-за строительства на улице Береговой рядом с домом № 33/4 ограничили движение транспортных средств до 27 мая.
Строительство зданий продолжается и на улице Седова. Из-за необходимости обеспечить проезд на участок крупногабаритной техники в районе дома № 21/1 было решено продлить ограничения на проезд автомобилей по 29 июня. Такие же ограничения будут действовать на Лермонтовской, 123 по 30 июня.
Кроме того, из-за ограничений на улице Социалистической в районе здания № 118 автомобилисты не смогут проехать участок от Чехова до проспекта Соколова до 30 июня.
Ранее стало известно, когда откроют движение по выезду из Новочеркасска в Ростов.