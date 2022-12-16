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В Ростове рассказали, на каких улицах продлили ограничения проезда до июля 2023 года

Сегодня, 07:10
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону жителей предупредили, по каким дорогам не удастся проехать до лета 2023 года, об этом сообщил городской департамент автодорог.

Так, согласно данным департамента, с 14 декабря в Ростове продлили ограничения по движению транспортных средств по проспекту Буденновскому в створе дома 77/117. Причиной этого назвали строительные работы, которые будут продолжаться как минимум до 30 июня 2023 года. Также из-за строительства на улице Береговой рядом с домом № 33/4 ограничили движение транспортных средств до 27 мая.

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Строительство зданий продолжается и на улице Седова. Из-за необходимости обеспечить проезд на участок крупногабаритной техники в районе дома № 21/1 было решено продлить ограничения на проезд автомобилей по 29 июня. Такие же ограничения будут действовать на Лермонтовской, 123 по 30 июня.

Кроме того, из-за ограничений на улице Социалистической в районе здания № 118 автомобилисты не смогут проехать участок от Чехова до проспекта Соколова до 30 июня. 

Ранее стало известно, когда откроют движение по выезду из Новочеркасска в Ростов.

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