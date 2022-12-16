Так, согласно данным департамента, с 14 декабря в Ростове продлили ограничения по движению транспортных средств по проспекту Буденновскому в створе дома 77/117. Причиной этого назвали строительные работы, которые будут продолжаться как минимум до 30 июня 2023 года. Также из-за строительства на улице Береговой рядом с домом № 33/4 ограничили движение транспортных средств до 27 мая.