В организации напомнили, что первое усиление ветра зафиксировали еще в прошлую среду, 30 ноября, и с тех пор в Ростовской области сохранялась непогода, спровоцировавшая отгон воды из Дона и даже Таганрогского залива.
Из-за этого явления сооружения водоподготовки не могут забирать из водоемов достаточно воды, и пока скорость ветра не снизится — в городе будут действовать ограничения водоснабжения населения.
«По данным метеорологических сводок снижение скорости отгонного ветра в ближайшее время не прогнозируется», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, какие города могут остаться без воды из-за сильных потоков ветра скорость до 83 километров в час.