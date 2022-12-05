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В Таганроге из-за отгонного ветра ограничили водоснабжение нескольких районов

Сегодня, 11:31
Фото: 12.mchs.gov.ru
В Таганроге жителей нескольких районов оставили без воды
В Таганроге из-за сильного ветра, сохраняющегося уже около недели, отгон воды стал причиной ограничения водоснабжения нескольких районов, об этом сообщили в городском управлении водоканала.
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В организации напомнили, что первое усиление ветра зафиксировали еще в прошлую среду, 30 ноября, и с тех пор в Ростовской области сохранялась непогода, спровоцировавшая отгон воды из Дона и даже Таганрогского залива. 

Из-за этого явления сооружения водоподготовки не могут забирать из водоемов достаточно воды, и пока скорость ветра не снизится — в городе будут действовать ограничения водоснабжения населения.   

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«По данным метеорологических сводок снижение скорости отгонного ветра в ближайшее время не прогнозируется», — сказано в сообщении. 

Ранее стало известно, какие города могут остаться без воды из-за сильных потоков ветра скорость до 83 километров в час.

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