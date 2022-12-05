В начале ноября в картотеке арбитражных дел Ростовской области появились сведения о том, что Минобороны Российской Федерации выступило истцом в деле против ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». В исковом заявлении речь шла о сумме более 530 миллионов рублей, которые авиазавод должен выплатить в качестве процентов за использование коммерческого кредита.
Суд принял дело на рассмотрение 9 ноября, а первое заседание по спору должно состояться в Москве 22 декабря.
Уже в конце месяца ТАНТК стал ответчиком по еще одному иску на 8,3 миллиона рублей. Истцом стала авиационная корпорация «Рубин», которой авиазавод задолжал более 6,9 миллиона рублей по договору, а оставшаяся часть суммы должна стать выплатой неустойки.
Основная сфере деятельности «Рубина» — это производство деталей для авиатехники и космических аппаратов, сообщается, что первое заседание суда должно состояться 19 декабря в Ростове-на-Дону.
В первую декаду ноября стало известно, что «Ростовский порт» и судоремонтное предприятие «Риф» смогли отменить разрешение местных органов власти на застройку земли на улице 9-й Линии, 87.
Судебные тяжбы продолжаются около года, а предметом спора стало разрешение президенту ФК «Ростов» Арташесу Арутюнянцу построить очередной жилой комплекс в санитарной зоне порта.
В прошлом компании удалось отстоять свои интересы на землю, но сейчас порт и судоремонтное предприятие смогли признать незаконным предыдущее решение по делу. Сейчас судебные тяжбы могут получить продолжение благодаря обжалованию решения в Судебной коллегии Верховного Суда РФ.
Арбитражный суд Ростовской области предоставил данные, согласно которым ООО «Ростовская зерновая компания «РЕСУРС» проиграл важный суд об аренде земель бывшего колхоза «Мир».
Предметом спора стало право аренды земли, площадь которой составила более 285 миллиона квадратных метров. Дело в том, что в 2019 году к «Ресурсу» присоединилось ООО «Березовка», заключившее договор на аренду земли пастбищ, сенокосов и пастбищ.
Договор должен был действовать в течение 10 лет до 2021 года, однако «Березовка» перестала существовать, как отдельное юридическое лицо, передав права аренды «Ресурсу». Заявитель хотел внести изменения в ЕГРН, однако оказалось, что арендодатель расторг договор аренды.
После длительных судебных разбирательств «Ресурс» не смог отстоять свои интересы и восстановить право аренды земли, поскольку один из дольщиков решил реализовать свое имущество.
В ноябре самый крупный водный перевозчик Ростовской области «Донречфлот» смог заключить мировое соглашение со своими кредиторами.
В предыдущие месяцы представителям компании удалось договориться с «СХД Протон», которому они гарантировали произвести выплату долга в размере 26,5 миллиона долларов до конца 2023 года. Это вызвало недовольство у другого кредитора — национального банка «Траст», который хотел отменить мировое соглашение, поскольку договор был заключения до собрания кредиторов.
Сейчас все стороны конфликта достигли соглашения, а ПКФ «Матрица» выкупила права требования по договорам, что лишило «Траст» права требовать выплаты долга у «Донречфлота».
ООО «Ералаш» удалось взыскать с предпринимательницы из Ростовской области компенсацию за использование своего товарного знака.
Сообщается, что бизнесвумен занималась торговлей играми и товарами для детей, используя бренд-нейм «Ералаш» для продвижения своих товаров, а также названия сайта и магазина.
Год назад суд частично удовлетворил требования истца, и бизнесвумен пришлось сменить домен сайта, заплатив компании-обладателю товарного знака компенсацию более 460 тысяч рублей.
Однако это не удовлетворило ООО «Ералаш», и в ноябре этого года компания смогла добиться увеличения компенсации до 921 тысячи рублей с оплатой издержек.
Аналогичная ситуация произошла и у компании Bosch, которая выиграла суд против предпринимателя из Ростовской области Заттарбека Таштанова, который использовал товарный знак компании на своих пилках для лобзиков. В ходе судебных разбирательств суд встал на сторону истца, и ответчику пришлось выплатить компенсацию в размере 20 тысяч рублей, пошлину и стоимость купленных пилок, которые сторона истца приобщила к делу.