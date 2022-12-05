В начале ноября в картотеке арбитражных дел Ростовской области появились сведения о том, что Минобороны Российской Федерации выступило истцом в деле против ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева». В исковом заявлении речь шла о сумме более 530 миллионов рублей, которые авиазавод должен выплатить в качестве процентов за использование коммерческого кредита.