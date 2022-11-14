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Ростовский водный перевозчик «Донречфлот» в очередной раз избежал банкротства

Сегодня, 07:58
Фото: donland.ru
Судно на реке Дон
Крупнейший водный перевозчик Ростовской области «Донречфлот» заключил мировое соглашение со своими кредиторами, следует из электронной картотеки дел Арбитражного суда.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил процедуру банкротства ОАО «Донречфлот». Компания смогла заключить мировое соглашение со своим кредитором «СХД Протон». «Донречфлот» взял обязательство до конца следующего года выплатить свой долг в размере 26,5 миллионов долларов США.

Напомним, в августе этого года апелляционный суд уже прекращал дело о банкротстве водного перевозчика, тогда «Донречфлоту» тоже удалось заключить мировое соглашение с «СХД Протон». Однако в октябре другой кредитор перевозчика, Национальный банк «Траст», подал апелляцию на это решение. Он указал, что мировое соглашение между «Донречфлотом» и «СХД Протон» было заключено до проведения собрания кредиторов должника. Это противоречит закону.

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Однако суд не удовлетворил иск банка, так как в августе этого года ПКФ «Матрица» в полном объеме выкупила у банка права требования по договорам цессии. Поэтому «Траст» не имеет права требовать долги с «Донречфлота», а, значит, мировое соглашение с «СХД Протон» не может быть обжаловано.

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