Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд приостановил процедуру банкротства ОАО «Донречфлот». Компания смогла заключить мировое соглашение со своим кредитором «СХД Протон». «Донречфлот» взял обязательство до конца следующего года выплатить свой долг в размере 26,5 миллионов долларов США.
Напомним, в августе этого года апелляционный суд уже прекращал дело о банкротстве водного перевозчика, тогда «Донречфлоту» тоже удалось заключить мировое соглашение с «СХД Протон». Однако в октябре другой кредитор перевозчика, Национальный банк «Траст», подал апелляцию на это решение. Он указал, что мировое соглашение между «Донречфлотом» и «СХД Протон» было заключено до проведения собрания кредиторов должника. Это противоречит закону.
Однако суд не удовлетворил иск банка, так как в августе этого года ПКФ «Матрица» в полном объеме выкупила у банка права требования по договорам цессии. Поэтому «Траст» не имеет права требовать долги с «Донречфлота», а, значит, мировое соглашение с «СХД Протон» не может быть обжаловано.