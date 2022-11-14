Напомним, в августе этого года апелляционный суд уже прекращал дело о банкротстве водного перевозчика, тогда «Донречфлоту» тоже удалось заключить мировое соглашение с «СХД Протон». Однако в октябре другой кредитор перевозчика, Национальный банк «Траст», подал апелляцию на это решение. Он указал, что мировое соглашение между «Донречфлотом» и «СХД Протон» было заключено до проведения собрания кредиторов должника. Это противоречит закону.