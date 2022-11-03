Интересные расчеты
Арбитражный суд Ростовской области оставил без удовлетворения кассационную жалобу АО «Торговый комплекс «Горизонт» в отношении сети магазинов H&M.
До этого причиной иска к ООО «ЭЙЧ ЭНД ЭМ ХЕННЕС ЭНД МАУРИЦ» был долг за аренду, который компания накопила за период локдауна. Однако после того, как должник выполнил свои обязательства и оплатил аренду, торговый центр решил получить средства и за эксплуатационные расходы, не прописанные в договоре.
Так ТРК «Горизонт» заявил, что арендатор должен разделить с арендодателем налоговую нагрузку в период локдауна, зарплату персонала, платежи за аренду, изготовление роликов и многие другие расходы.
Суд не согласился с позицией истца и оставил требования без удовлетворения, не позволив отсудить у H&M 2,5 миллиона рублей.
Земля на миллиарды рублей
Министерство имущества Ростовской области обратилось в суд, чтобы расторгнуть договор аренды земли, заключенный с компанией «Аэро-Сити».
Речь идет об аренде земли на территории старого аэропорта, который в ближайшие 10 лет собираются превратить в крупный микрорайон с новым транспортным узлом, жилыми кварталами, зданиями правительства и храмами. Площадь участка составляет 85 гектаров земли, и первое заседание суда должно состояться уже в понедельник, 7 ноября .
Пока стороне компании-ответчика, по слухам связанной с бизнесменом Виктором Вексельбергом, предстоит дать отзыв на заявление.
Как закрываются шахты
Арбитражный суд Ростовской области решил продлить конкурсное производство в деле о банкротстве ОАО «Замчаловский антрацит», которое признали некредитоспособным в 2016 году.
В конце сентября на собрании кредиторов ОАО «Замчаловский Антрацит» было принято решение прекратить финансирование процедуры банкротства, при этом решение поддержали две трети присутствующих.
Однако, несмотря на решение кредиторов, суд решил продлить конкурсное производство на два месяца — до 7 декабря, чтобы конкурсные управляющие успели реализовать имущество и рассчитаться с кредиторами.
Столкновение интересов
Один из кредиторов «Донречфлота» добился возобновления процедуры банкротства должника, сведения об этом появились в картотеке арбитражных дел в октябре.
Ранее сообщалось, что главный донской водный перевозчик ОАО «Донречфлот» смог заключить мировое соглашение с ООО «СХД Протон», которому пообещали выплатить долг в размере более 26,5 миллиона рублей до конца 2023 года, благодаря чему процедуру банкротства приостановили.
Однако с этим решением не согласился национальный банк «Траст», его представители подали апелляционную жалобу, что позволило отменить мировое соглашение на основании того, что договор незаконно заключили до собрания кредиторов.
Зачем сносить то, что можно починить
В октябре донской комитет по охране ОКН смог добиться решения о ремонте и реставрации «Доходного дома Е. Е. Скордиа», часть которого обрушилась этим летом. Сам дом построили в конце 19 века, и оно включено в список ОКН, несмотря на это, здание оказалось в удручающем состоянии.
Комитет подал исковое заявление, чтобы добиться от МКУ «Управление ЖКХ» Ленинского района ремонта здания. И суд поддержал позицию истца, определив, что управление ЖКХ должно отремонтировать дом на Большой Садовой, 7/12 к концу 2025 года.
В долгах как в шелках
Богатым на судебные разбирательства стал октябрь и для ФК «Ростов», который оказался ответчиком сразу в трех исковых заявлениях из-за накопившихся долгов.
Так истцом по первому делу выступил СОК «Лидер», который обратился в суд в середине октября. Клуб задолжал оздоровительному комплексу более 6,5 миллиона рублей, и это уже второй случай, когда представители истца и ответчика встречаются в суде. Так в 2015 году «Лидеру» уже удалось взыскать с должника 4,5 миллиона рублей.
Вторым лицом, которое пострадало из-за недобросовестного отношения клуба к оплате услуг, стал предприниматель Константин Кириллов. ФК «Ростов» задолжал его кейтеринговой фирме более миллиона рублей за фуршеты, которые проводились на стадионе «Ростов-Арена». Тем временем, издание Mash сообщало, что общая сумма заказов фуршетов составляла 6,5 миллиона рублей, которые так и не были выплачены, из-за чего бизнесмену пришлось отказаться от своей доли акций, а компании — прекратить работу. Заседание по этому делу состоится в конце ноября.
Самым маленьким стал иск к ФК «Ростову» одного из операторов связи, который хочет получить всего 50 тысяч рублей. Однако суть претензий или дата следующего заседания пока остаются неизвестными.
Плата за задержку
Минстрой Ростовской области обратилось в суд, чтобы взыскать пени за срыв сроков на строительство с подрядчика Донского инфекционного центра.
Общая сумма исковых требований составила 35,5 миллиона рублей, на которые хотят оштрафовать подрядчика, задержавшего строительство объекта. Задержка увеличила стоимость строительства до 3,6 миллиарда рублей, а подрядчик игнорировал претензии заказчика.
Теперь обе стороны конфликта встретятся в суде.