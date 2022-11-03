Вторым лицом, которое пострадало из-за недобросовестного отношения клуба к оплате услуг, стал предприниматель Константин Кириллов. ФК «Ростов» задолжал его кейтеринговой фирме более миллиона рублей за фуршеты, которые проводились на стадионе «Ростов-Арена». Тем временем, издание Mash сообщало, что общая сумма заказов фуршетов составляла 6,5 миллиона рублей, которые так и не были выплачены, из-за чего бизнесмену пришлось отказаться от своей доли акций, а компании — прекратить работу. Заседание по этому делу состоится в конце ноября.