Миллиардные долги и квартира с окнами на Кремль в главных судах Ростова в августе

Напомним, в 2021 году Елену Базиян признали банкротом, а ее имущество решили реализовать на торгах. Ее супруг Владимир, который в прошлом владел заводом «Актис», прошел процедуру банкротства годом раньше, однако правоохранители заподозрили его в умышленном банкротстве и возбудили уголовное дело. К тому моменту Базиян уже покинул страну, скрывшись в Австрии.