Миллиардные долги и квартира с окнами на Кремль в главных судах Ростова в августе

Арбитражный суд Ростовской области определил провести оценку жилья, принадлежащего супруге ростовского предпринимателя Владимира Базияна, сбежавшего в Австрию.
Сообщается, что интерес суда вызывает семикомнатная квартира в центре Москвы, площадь которой составляет 312 квадратных метров, а стоимость объекта недвижимости с видом на Кремль оценивается в сумму от 300 до 890 миллионов рублей.
Напомним, в 2021 году Елену Базиян признали банкротом, а ее имущество решили реализовать на торгах. Ее супруг Владимир, который в прошлом владел заводом «Актис», прошел процедуру банкротства годом раньше, однако правоохранители заподозрили его в умышленном банкротстве и возбудили уголовное дело. К тому моменту Базиян уже покинул страну, скрывшись в Австрии.
В августе Арбитражный суд Ростовской области принял решение удовлетворить иск ПАО «Научнопроизводственное предприятие «Аэросила», который требовал от ТАНТК имени Бериева выплаты долга в размере более 33 миллионов рублей.
Долг в размере 33,3 миллиона рублей возник, когда ТАНТК не выплатил всю сумму по договору, заключенному осенью 2020 года. Теперь из-за неустойки и судебных расходов им авиационному комплексу предстоит выплатить более 35 миллионов рублей в пользу истца.
Между тем, сообщается, что по итогам прошлого года ТАНТК сработал в убыток, размер которого достиг отметки в 1,6 миллиарда рублей.
Арбитражный суд Ростовской области отказался удовлетворить иск Таганрогского колбасного завода, который хотел избавиться от начисленных НДС, налогов на прибыль, имущество, штрафов и других видов доначислений.
До этого суд признал законным иск Инспекции ФНС Таганрога к ООО «Таганрогский колбасный завод». Три года назад надзорный орган начал проверку в отношении компании, и специалистам удалось выяснить, что руководство предприятия изменяло данные в бухгалтерской и налоговой отчетности, а совершало другие действия, чтобы уменьшить размеры своих налоговых платежей.
В итоге компанию обязали выплатить около 77,2 миллиона штрафа, но колбасный завод не согласился с решением судей и попытался обжаловать решение, утверждая, что доказательств в ходе судебных разбирательств было недостаточно. Компания попросила снизить штраф на 40%, однако суд оставил иск без удовлетворения.
Особенно часто в августе «посещали» Арбитражный суд Ростовской области представители АО «Торговый комплекс Горизонт», который ведет судебные тяжбы сразу с несколькими зарубежными брендами, прекратившими свою деятельность на территории России.
Так, например, ТК «Горизонт» подал иск против ООО «Бургер Рус», потребовав выплатить около 1,9 миллиона рублей. Хотя причина спора пока остается неизвестной, в картотеке арбитражных дел уже появилось расписание начала судебных разбирательств.
В список исков также стоит добавить тяжбы с магазинами Mango и Levi’s, которые задолжали торговому центру оплату за аренду. Общая сумма исковых требований к зарубежным компаниям составила почти 11,8 миллиона рублей.
Однако уже к концу месяца «Горизонт» отозвал иск против компании Levi’s из-за погашения задолженности в размере более трех миллионов рублей, а вот в случае с Mango разбирательство завершилось в сентябре. По той же причине.
Между тем главным судом месяца для «Горизонта» стал иск к своему юридическому двойнику из Хабаровского края.
Бизнесвумен Анжелла Джабарова взяла аналогичное название для своего торгового центра, чем и привлекла внимание руководства АО «Торговый комплекс Горизонт». Компания потребовала запретить Джабаровой использование своего наименования, а также демонтировать вывески с информационными табличками, а в качестве компенсации «Горизонт» запросил 3,5 миллиона рублей за нарушение права на товарный знак.
В итоге предпринимателю запретили использовать название «Горизонт» и присудили штраф 800 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать решение, но суд отказал ей. Сейчас Джабарова направила кассационную жалобу в суд, рассмотрение дела назначили на 20 сентября.
Один из наиболее известных водных перевозчиков Ростовской области ОАО «Донречфлот» чудом избежал банкротства, несмотря на многомиллиардные долги.
В августе в картотеке арбитражных дел появились данные о прекращении дела по процедуре банкротства ОАО «Донречфлот». Причиной спасения бизнеса стало мировое соглашение «Донречфлота» с его кредитором ООО «СХД Протон», согласно его условиям перевозчик должен будет выплатить «СХД Протон» около 1,6 миллиарда рублей — 26,5 миллиона долларов до конца 2023 года.
Арбитражные суд Ростовской области встал на сторону Росприроднадзора после загрязнения почв в Шахтах местным водоканалом.
В прошлом году жители поселка Южный обратились в надзорный орган с жалобой на загрязнение почвы. Приехавшие для проверки инспекторы выяснили, что причиной загрязнения стали дефекты работы коллекторов, из-за которых сточные воды попали в землю, причинив ущерб пяти тысячам квадратных метров земли. Вред почвам оценили в 4,7 миллиона рублей.
Шахтинскому водоканалу дали возможность добровольно возместить ущерб, однако компания не воспользовалась этим предложением, и теперь организация обязана выплатить штраф.