Итоги недели: в Ростовской области пускают салюты и ждут пришествия Екатерины Великой

С 15 декабря в Ростовской области ввели целый ряд ограничений и запретов, связанных с распространением вируса гриппа. Заболеваемость им в регионе превысила эпидпорог на 123,8%.
Основная часть новых ограничений связана с медучерждениями и организациями соцзащиты, в которых проживают люди. Там вводится карантин и масочный режим. Посещать больных родственников и подопечных в больницах и соцучреждениях временно запрещено.
Также новые меры будут действовать в образовательных учреждениях. Если в течение недели 20% учащихся не приходят на занятия из-за гриппа, то в учебном заведении возможен переход на «дистанционку». Ввести ее можно как во всем образовательном учреждении, так и в отдельном классе или группе.
Ответственными за выполнение ограничений назначены главы территорий, а также министры здравоохранения и труда региона.
Когда запреты из-за гриппа будут сняты, пока неизвестно.
Депутат Заксобрания Ростовской области Евгений Федяев заявил, что власти отказались от введения запретов на использование пиротехники в Новый год. Ранее об этом просили некоторые местные жители и парламентарии.
Федяев рассказал, что сам писал по этому вопросу заместителю губернатора Михаилу Корнееву. Чиновник объяснил, что правительство Ростовской области не уполномочено запрещать салюты и фейерверки на Новый год. Такие ограничения могут вводиться только на федеральном уровне.
Тем временем запрет на использование фейерверков действуют в ряде других регионов России, например, в Курской и Белгородской областях. Там посчитали, что звуки пиротехники не уместны в период спецоперации и могут напугать местных жителей.
Власти Ростовской области рассказали, что рассматривают предложение установить в регионе памятник императрице Екатерине Великой. Ранее монумент находился в Одессе.
Инициативу поддержал губернатор региона Василий Голубев. Он заявил, что Екатерина II вторая по величине правительница России после Петра I. А установить памятник императрице в Ростове — «будет правильно».
Сам монумент был установлен в Одессе в 1900 году. Убрать его решили в конце ноября этого года в рамках акции по сносу памятников российским государственным деятелям.