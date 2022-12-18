Итоги недели: в Ростовской области пускают салюты и ждут пришествия Екатерины Великой

Также новые меры будут действовать в образовательных учреждениях. Если в течение недели 20% учащихся не приходят на занятия из-за гриппа, то в учебном заведении возможен переход на «дистанционку». Ввести ее можно как во всем образовательном учреждении, так и в отдельном классе или группе.