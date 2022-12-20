На заседании было принято соответствующее постановление. В нем прописаны дополнительные меры поддержки военнослужащим.
Теперь мобилизованные могут получить отсрочку от уплаты за аренду госимущества. В том числе это касается земельных участков.
Также они получили возможность разорвать контракт без штрафных санкций. Отсрочка будет действовать весь срок мобилизации и еще 90 дней. Если человек погибнет, то арендную плату за период отсрочки взыскивать не будут.
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