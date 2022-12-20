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Отсрочку от уплаты арендной платы получили мобилизованные из Ростовской области

Сегодня, 05:21
Фото: 1MI
В Ростовской области мобилизованные местные жители получили отсрочку по арендной плате за госимущество, сообщили в правительстве региона.

На заседании было принято соответствующее постановление. В нем прописаны дополнительные меры поддержки военнослужащим. 

Теперь мобилизованные могут получить отсрочку от уплаты за аренду госимущества. В том числе это касается земельных участков.

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Также они получили возможность разорвать контракт без штрафных санкций. Отсрочка будет действовать весь срок мобилизации и еще 90 дней. Если человек погибнет, то  арендную плату за период отсрочки взыскивать не будут. 

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