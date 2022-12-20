В семьях мобилизованных воспитывают 394 ребенка, из которых 143 посещают детские сады. Еще 226 учатся в школах.
Для помощи нуждающимся задействовали волонтеров, им поступили 353 заявки. Людей интересовали вопросы выплат, устройства детей в сады, проведение ремонта и получение помощи.
Неярохина рассказала, что город помогал беженцам из ЛНР и ДНР. Для них подготовили пункты временного размещения.
А для военнослужащих закупают необходимую экипировку.
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