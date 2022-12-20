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Власти в Ростове-на-Дону раскрыли число мобилизованных с 21 сентября в 2022 году

Сегодня, 08:38
Фото: Минобороны РФ
Власти в Ростове-на-Дону назвали число мобилизованных с 21 сентября в 2022 году
В Ростове-на-Дону с 21 сентября мобилизовали 1017 человек, сообщила на заседании глава города Зинаида Неярохина.

В семьях мобилизованных воспитывают 394 ребенка, из которых 143 посещают детские сады. Еще 226 учатся в школах. 

Для помощи нуждающимся задействовали волонтеров, им поступили 353 заявки. Людей интересовали вопросы выплат, устройства детей в сады, проведение ремонта и получение помощи. 

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Неярохина рассказала, что город помогал беженцам из ЛНР и ДНР. Для них подготовили пункты временного размещения. 

А для военнослужащих закупают необходимую экипировку. 

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