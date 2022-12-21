Зачастую фейки касаются новостей о спецоперации, политике и экономике. Самым резонансной фальсификацией в этом году назвали новость о якобы принудительном увольнении из аэропорта Платов авиадиспетчеров и инженеров. Второй нашумевший фейк — захват Ростовской АЭС террористами. Наконец, третье место получила утка о том, что военный, устроивший стрельбу в Новошахтинске, является украинским диверсантом.