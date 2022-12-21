69% жителей Ростовской области еженедельно встречаются с недостоверной информацией и новостями. Каждый день с фейками сталкиваются 43% населения. Согласно опросам, главный источник дезинформации — телевидение и интернет.
Зачастую фейки касаются новостей о спецоперации, политике и экономике. Самым резонансной фальсификацией в этом году назвали новость о якобы принудительном увольнении из аэропорта Платов авиадиспетчеров и инженеров. Второй нашумевший фейк — захват Ростовской АЭС террористами. Наконец, третье место получила утка о том, что военный, устроивший стрельбу в Новошахтинске, является украинским диверсантом.
Ранее эксперты заявили, что борьба с фейками — это вопрос национальной безопасности. Согласно общероссийской статистике, россияне в 2022 году в шесть раз больше сталкивались с фальсификациями, чем годом ранее.