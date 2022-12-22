В данный момент четыре базара работают в формате ярмарок, а остальные - на основании договоров о размещении торговых точек. Что касается ярмарок, то они появились по следующим адресам:
Здесь можно купить новогодние растения, а также традиционные атрибуты для праздника.
Елочные базары также есть на территории торговых центров и в крупных гипермаркетах. В городе проводятся проверки торговых площадок, чтобы все товары были безопасными.
Стоимость новогодних деревьев различная и начинается в среднем от 700-800 рублей за метр. Речь идет о соснах.
Есть также привезенные елки из Дании, но ценник будет гораздо выше. В среднем их стоимость начинается от пяти тысяч рублей. Все зависит от высоты растения, чем оно выше, тем дороже.
Можно приобрести пихту высотой до метра, она обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей.
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