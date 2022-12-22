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Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить

Сегодня, 06:43
Фото: rostov-gorod.ru
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
В Ростове-на-Дону заработали 37 елочных базаров, на которых можно приобрести новогодние атрибуты. Сколько стоят елки в городе и где их можно купить, в материале RostovGazeta.

Где купить елку в Ростове

В данный момент четыре базара работают в формате ярмарок, а остальные - на основании договоров о размещении торговых точек. Что касается ярмарок, то они появились по следующим адресам:

  1. Фурмановская, 150;
  2. Пересечении Волкова и Космонавтов;
  3. Площади Карла Маркса;
  4. Площади Ленина.

Здесь можно купить новогодние растения, а также традиционные атрибуты для праздника. 

Елочные базары также есть на территории торговых центров и в крупных гипермаркетах. В городе проводятся проверки торговых площадок, чтобы все товары были безопасными. 

Сколько стоят елки в Ростове

Стоимость новогодних деревьев различная и начинается в среднем от 700-800 рублей за метр. Речь идет о соснах.

Есть также привезенные елки из Дании, но ценник будет гораздо выше. В среднем их стоимость начинается от пяти тысяч рублей. Все зависит от высоты растения, чем оно выше, тем дороже. 

Можно приобрести пихту высотой до метра, она обойдется примерно в 1,5 тысячи рублей. 

Читайте также о том, как ростовчане отказались покупать елки из страны блока НАТО. 

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