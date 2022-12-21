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Ростовчане отказались покупать елки из страны блока НАТО

Сегодня, 08:19
Фото: Diario de Madrid/CC BY SA / wikimedia.org
Ростовчане отказались покупать елки из страны блока НАТО
Большинство жителей Ростова-на-Дону отказываются покупать елки, которые привезли из страны НАТО, следует из проведенного RostovGazeta опроса.

Ранее появилась информация, что в Ростове продают не только российские елки к Новому году, но и из Дании. Их стоимость достигает пять тысяч рублей. 

RostovGazeta провела опрос на эту тему, участниками которого стали более 400 человек. Около 33% из них заявили, что принципиально не будут приобретать такие елки из-за политической ситуации. 

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Еще 45% респондентов также отказались от подобных покупок, но по другим причинам. Их не устроила слишком высокая стоимость деревьев. 

И только 22% опрошенных не увидели ничего плохого в иностранных елках. Вместе с этим горожане напомнили, что многие пользуются зарубежными Iphone и никого это не смущает. 

 

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