Ранее появилась информация, что в Ростове продают не только российские елки к Новому году, но и из Дании. Их стоимость достигает пять тысяч рублей.
RostovGazeta провела опрос на эту тему, участниками которого стали более 400 человек. Около 33% из них заявили, что принципиально не будут приобретать такие елки из-за политической ситуации.
Еще 45% респондентов также отказались от подобных покупок, но по другим причинам. Их не устроила слишком высокая стоимость деревьев.
И только 22% опрошенных не увидели ничего плохого в иностранных елках. Вместе с этим горожане напомнили, что многие пользуются зарубежными Iphone и никого это не смущает.