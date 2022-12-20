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В Ростове-на-Дону начали продавать новогодние деревья из страны НАТО с 12 декабря

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону, по информации СМИ, в продаже обнаружили новогодние ели якобы из страны НАТО.

В город завезли ели, сосны и пихты, торговые точки доступны с 12 декабря. Дешевле всего купить сосну, стоимость начинается от 800 рублей.

Можно также приобрести пихты, ценник достигает пяти тысяч рублей.

«В продаже есть датская пихта. Доставлена из недружественной страны по параллельному импорту», — пишет 1Rnd. Официальной информации об этом не поступало, она  в данный момент уточняется.

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Отмечается, что 31 декабря продавцы не собираются делать скидки.

Ранее жителей Ростовской области предостерегли от покупки опасного алкоголя к Новому году. 

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#Илья Протвинов#Елка#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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