В город завезли ели, сосны и пихты, торговые точки доступны с 12 декабря. Дешевле всего купить сосну, стоимость начинается от 800 рублей.
Можно также приобрести пихты, ценник достигает пяти тысяч рублей.
«В продаже есть датская пихта. Доставлена из недружественной страны по параллельному импорту», — пишет 1Rnd. Официальной информации об этом не поступало, она в данный момент уточняется.
Отмечается, что 31 декабря продавцы не собираются делать скидки.
Ранее жителей Ростовской области предостерегли от покупки опасного алкоголя к Новому году.