rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

В Ростове оперативно убрали порнографический баннер с репером Влади и Зеленским

Сегодня, 10:25
Фото: ТГ канал cheRostov
В Ростове оперативно убрали порнографический баннер с репером Влади и Зеленским
В центре Ростова заменили один из порнографических баннеров с изображением репера Влади и президента Украины Зеленского, сообщают в соцсетях.

Ростовчане сообщили о шокирующих баннерах, поставленных в центре Ростова в четверг, 22 декабря. На них изображены уроженец города, репер Влади и президент Украины Владимир Зеленский. Картинка носит порнографический характер.

Горожане назвали баннеры «дичью», отметив, что подобные изображения могут увидеть маленькие дети. Вскоре поступила информация, что баннеры оперативно заменяют. Так изображение убрали на Большой Садовой улице.

Ростовский рэпер Влади из «Касты» продает квартиру за 18 млн рублей
Узнать подробнее

Кто заказал установку баннеров, неизвестно. Официальных комментариев о ситуации также пока не поступало.

Читайте также:
Депутат написал донос на ростовского рэпера Влади из-за альбома, посвященного СВОРостовский рэпер Влади познакомился с женой во время поиска развязной девки для клипаРостовский рэпер Баста рассказал о планах уехать из России
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Спецоперация
Подпишитесь
Раненого в спину Рогозина могут перевезти в Ростов-на-Дону из ДНР
Сегодня, 07:52
Нутрициолог пояснила, как ростовчанам избежать опасного переедания в новогоднюю ночь
Сегодня, 03:59
Ограничения введены по всей Ростовской области с 22 декабря из-за спецоперации
Сегодня, 07:23
В сети появились новые фото обломков ракеты, упавших в Ростовской области
Сегодня, 07:51
Юрист Габович предупредил, за что ростовчан могут оштрафовать в новогоднюю ночь
Сегодня, 06:06
Сколько стоят новогодние елки в Ростове-на-Дону и где их купить
Сегодня, 06:43