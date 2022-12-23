В субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря, выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Вместе с этим на регион может опуститься туман.
«На дорогах появится гололедица. А порывы ветра достигнут 12 метров в секунду», — сказано в сообщении.
Ночью температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов. Днем столбики термометров покажут плюс восемь градусов.
Ранее в Ростове в Октябрьском районе сильным ветром унесло остановку. Под удар стихии стихии попал комплекс на площади 2-й Пятилетки.
До этого в Октябрьском районе Ростова дерево рухнуло на два автомобиля.