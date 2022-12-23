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Дороги превратятся лед в Ростовской области с 24 по 25 декабря

Сегодня, 07:02
Фото: rostov-gorod.ru
Дороги превратятся лед в Ростовской области с 24 по 25 декабря
В Ростовской области на выходных сложится холодная погода, а на дорогах появится гололедица, сообщили в Гидрометцентре.

В субботу и воскресенье, 24 и 25 декабря, выпадет мокрый снег, переходящий в дождь. Вместе с этим на регион может опуститься туман.

«На дорогах появится гололедица. А порывы ветра достигнут 12 метров в секунду», — сказано в сообщении.

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Ночью температура воздуха будет опускаться до минус четырех градусов. Днем столбики термометров покажут плюс восемь градусов. 

Ранее в Ростове в Октябрьском районе сильным ветром унесло остановку. Под удар стихии стихии попал комплекс на площади 2-й Пятилетки. 

До этого в Октябрьском районе Ростова дерево рухнуло на два автомобиля. 

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