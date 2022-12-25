Аналитики опубликовали «Национальный рейтинг мэров». Он составлен по итогам уходящего года. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко занял в топе 23 место. Годом ранее чиновник оказался в этом же рейтинге на 44 позиции.