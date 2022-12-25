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Сити-менеджер Ростова Логвиненко оказался на 23 месте в рейтинге мэров России

Сегодня, 15:45
Фото: Администрация Ростова
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко занял 23 место в списке лучших управленцев России, рейтинг составлялся Центром информационных коммуникаций.

Аналитики опубликовали «Национальный рейтинг мэров». Он составлен по итогам уходящего года. Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко занял в топе 23 место. Годом ранее чиновник оказался в этом же рейтинге на 44 позиции.

Первое же место в рейтинге досталось мэру Москвы Сергею Собянину. Вторым стал глава Казани Ильсур Метшин. На третьем месте — мэр Сочи Алексей Копайгородский.

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Всего эксперты оценили работу 88 управленцев России.

Ранее сити-менеджер Логвиненко анонсировал строительство еще одного моста в центре Ростова.

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