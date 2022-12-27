В правительстве Ростовской области она занималась организационными и кадровыми вопросами, информационными технологиями в АПК. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и энергичном специалисте, заслужившем неоспоримый авторитет. Они также оказали соболезнование родным и близким Сажинской.

