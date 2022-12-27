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Умерла заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская

Сегодня, 08:39
Фото: uprvetro.donland.ru
Умерла заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская
На 53-м году жизни скончалась заместитель главы министерства сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская, сообщается на сайте самого ведомства.

24 декабря от тяжелой болезни скончалась 52-летняя заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская. Она проработала на государственной службе более 20 лет. Заместителем главы Минсельхоза Сажинская стала в октябре 2018 года.

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В правительстве Ростовской области она занималась организационными и кадровыми вопросами, информационными технологиями в АПК. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и энергичном специалисте, заслужившем неоспоримый авторитет. Они также оказали соболезнование родным и близким Сажинской. 

Напомним, ранее в Ростовской области умер Донецкого казачьего округа Виктор Авилов.

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