24 декабря от тяжелой болезни скончалась 52-летняя заместитель министра сельского хозяйства Ростовской области Светлана Сажинская. Она проработала на государственной службе более 20 лет. Заместителем главы Минсельхоза Сажинская стала в октябре 2018 года.
В правительстве Ростовской области она занималась организационными и кадровыми вопросами, информационными технологиями в АПК. Коллеги отзываются о ней, как о грамотном и энергичном специалисте, заслужившем неоспоримый авторитет. Они также оказали соболезнование родным и близким Сажинской.
Напомним, ранее в Ростовской области умер Донецкого казачьего округа Виктор Авилов.