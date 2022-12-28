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Бросивший головой о бетонную стену 8-месячную дочь осужден в Ростове-на-Дону

Сегодня, 12:21
Фото: 66.fsin.gov.ru
Бросивший головой о бетонную стену 8-месячную дочь осужден в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону огласили приговор местному жителю, который причинил травмы маленькой дочери, сообщили в региональной прокуратуре.

В октябре 2021 года пьяный фигурант Сергей Хошафян поссорился с сожительницей. Он выхватил из ее рук восьмимесячную дочь и бросил головой о бетонную стену.

В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью. По данному факту возбудили уголовное дело.

«Суд приговорил обвиняемого к девяти годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это решение не вступило в законную силу. 

Ранее другой житель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь. 

 

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