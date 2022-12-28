В октябре 2021 года пьяный фигурант Сергей Хошафян поссорился с сожительницей. Он выхватил из ее рук восьмимесячную дочь и бросил головой о бетонную стену.
В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью. По данному факту возбудили уголовное дело.
«Суд приговорил обвиняемого к девяти годам заключения. Этот срок он проведет в колонии общего режима», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это решение не вступило в законную силу.
Ранее другой житель Ростова в порыве гнева на жену до полусмерти избил новорожденную дочь.