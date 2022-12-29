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Синоптики рассказали, какая сложится погода в Ростове-на-Дону перед Новым годом

Сегодня, 05:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону перед Новым годом будет сохраняться облачная и прохладная погода, сообщили в Гидрометцентре.

В четверг, 29 декабря, температура составит два градуса. В этот день осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду. 

Ночью похолодает до минус одного градуса. В пятницу и субботу, 30 и 31 декабря, сохранится облачная погода. 

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Температура будет составлять около шести градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду. 

В новогоднюю ночь температура упадет до одного градуса. Днем 1 января потеплеет до шести градусов. 

Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь. 

 

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