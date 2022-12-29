В четверг, 29 декабря, температура составит два градуса. В этот день осадков не будет, а ветер усилится до четырех метров в секунду.
Ночью похолодает до минус одного градуса. В пятницу и субботу, 30 и 31 декабря, сохранится облачная погода.
Температура будет составлять около шести градусов. Порывы ветра достигнут четырех метров в секунду.
В новогоднюю ночь температура упадет до одного градуса. Днем 1 января потеплеет до шести градусов.
Ранее пробки, аварии и взлетевшие цены на такси принес Ростову-на-Дону ледяной дождь.