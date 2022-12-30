Напомним, ранее однофамилец девушки бизнесмен и бывший руководитель крупнейшей ростовской строительной компании ЗАО «Ростстроймонтаж» Николай Майдибор выставил на продажу за 30 миллионов рублей дом Врангеля, однако эксперт назвал эту цену завышенной из-за необходимости в реконструкции памятника ОКН. При этом, сообщалось, что сам бизнесмен выкупил дом у церкви за девять миллионов рублей.