В четверг, 29 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о разрешении художнице и доценту одного из городских вузов Олесе Майдибор, специализирующейся на академической живописи, распланировать крупный участок площадью 39,59 гектара (395,9 тысячи квадратных метров) в границах улицы Штахановского, переулка Днепровского и южной границы Лелюшенского лесопарка. Этот участок находится к юго-западу от Темерницкой рощи, а под межевание отдают всего 6,7 тысячи квадратных метров земли.
Цель планировки и межевания в документе не указана, как и в аналогичном документе-предшественнике, опубликованном 25 марта 2021 года.
Художнице дали год на разработку проекта, а все материалы для него она должна получить в течение 20 дней с момента публикации постановления.
Напомним, ранее однофамилец девушки бизнесмен и бывший руководитель крупнейшей ростовской строительной компании ЗАО «Ростстроймонтаж» Николай Майдибор выставил на продажу за 30 миллионов рублей дом Врангеля, однако эксперт назвал эту цену завышенной из-за необходимости в реконструкции памятника ОКН. При этом, сообщалось, что сам бизнесмен выкупил дом у церкви за девять миллионов рублей.