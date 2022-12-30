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Ростовской художнице выделили под планировку 39,5 гектара земли у городского леса

Сегодня, 10:54
Фото: Фграммы/CC BY SA / wikimedia.org
В Ростове художница Олеся Майдибор получила разрешение на планировку участка площадью около 39,6 гектара к югу у Лелюшенского лесопарка и Темерницкой рощи, документы появились на портале администрации.

В четверг, 29 декабря, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко подписал постановление о разрешении художнице и доценту одного из городских вузов Олесе Майдибор, специализирующейся на академической живописи, распланировать крупный участок площадью 39,59 гектара (395,9 тысячи квадратных метров) в границах улицы Штахановского, переулка Днепровского и южной границы Лелюшенского лесопарка. Этот участок находится к юго-западу от Темерницкой рощи, а под межевание отдают всего 6,7 тысячи квадратных метров земли. 

Цель планировки и межевания в документе не указана, как и в аналогичном документе-предшественнике, опубликованном 25 марта 2021 года. 

Ростовской художнице выделили под планировку 39,5 гектара земли у городского леса
Фото: rostov-gorod.ru
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Художнице дали год на разработку проекта, а все материалы для него она должна получить в течение 20 дней с момента публикации постановления. 

Напомним, ранее однофамилец девушки бизнесмен и бывший руководитель крупнейшей ростовской строительной компании ЗАО «Ростстроймонтаж» Николай Майдибор выставил на продажу за 30 миллионов рублей дом Врангеля, однако эксперт назвал эту цену завышенной из-за необходимости в реконструкции памятника ОКН. При этом, сообщалось, что сам бизнесмен выкупил дом у церкви за девять миллионов рублей. 

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