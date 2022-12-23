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В Ростове войсковой части выделили 4 гектара под планировку района рядом с НИИАП

Сегодня, 10:02
Фото: donland.ru
В Ростове войсковой части выделили 4 гектара под планировку района рядом с НИИАП
В Ростове Войсковая часть 7405 получила под планировку и межевание четыре гектара земли рядом с НИИАП и Музейно-выставочным центром МЧС, документ появился на портале администрации.

В пятницу, 23 декабря, администрация опубликовала постановление, которое позволяет Войсковой части 7405  разработать проектную документацию территории площадью 40 тысяч квадратных метров, расположенных в границах переулка Доломановского, улицы Мечникова и восточной границы территориальной зоны общественно-жилой застройки ОЖ/5/2. Через дорогу от зоны границ межевания находится НИИАП, а на территории участка есть музейно-выставочный центр МЧС. 

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Фото: rostov-gorod.ru

Теперь Войсковая часть должна подготовить проект в течение года за собственный счет, а департамент архитектуры города — предоставить все необходимые данные исполнителю.

Ранее стало известно, что в Ростове одобрили застройку берега Дона пяти- и семиэтажными зданиями.

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