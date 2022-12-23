В пятницу, 23 декабря, администрация опубликовала постановление, которое позволяет Войсковой части 7405 разработать проектную документацию территории площадью 40 тысяч квадратных метров, расположенных в границах переулка Доломановского, улицы Мечникова и восточной границы территориальной зоны общественно-жилой застройки ОЖ/5/2. Через дорогу от зоны границ межевания находится НИИАП, а на территории участка есть музейно-выставочный центр МЧС.