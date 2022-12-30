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Тела более 3 тыс мирных жителей нашли у границы с Ростовской областью

Сегодня, 11:00
Фото: sledcom.ru
Тела более 3 тыс мирных жителей нашли недалеко от Ростовской области
В Мариуполе, который находится примерно в 60 километрах от Ростовской области, нашли тела трех тысяч мирных жителей, сообщает СКР.

Это стало известно на совещании в Мариуполе, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин. На нем обсудили ситуацию в городе.

Сообщается, что во время организации российскими войсками гуманитарных коридоров Украина мешала людям покидать город. В результате мирные жители становились живой мишенью для украинских солдат. 

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«В апреле нашли тела 51 мирного жителя на территориях, которые покинули украинские войска. Когда город освободили и обследовали, то обнаружили более трех тысяч тел», — сказано в сообщении.

В целом ущерб городу от действий Украины оценили в 176 миллиардов рублей.

Ранее находящийся в Белгороде ростовчанин рассказал о ситуации в городе.

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