Это стало известно на совещании в Мариуполе, которое провел председатель СКР Александр Бастрыкин. На нем обсудили ситуацию в городе.
Сообщается, что во время организации российскими войсками гуманитарных коридоров Украина мешала людям покидать город. В результате мирные жители становились живой мишенью для украинских солдат.
«В апреле нашли тела 51 мирного жителя на территориях, которые покинули украинские войска. Когда город освободили и обследовали, то обнаружили более трех тысяч тел», — сказано в сообщении.
В целом ущерб городу от действий Украины оценили в 176 миллиардов рублей.
Ранее находящийся в Белгороде ростовчанин рассказал о ситуации в городе.