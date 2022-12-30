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Все службы в Ростове-на-Дону переведены в режим повышенной готовности

Сегодня, 04:53
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону все службы сейчас работают в режиме повышенной готовности из-за новогодних праздников, сообщили в мэрии.

Это касается всех коммунальных служб города. По словам замглавы администрации города Алексея Пикалова, все они готовы к выполнению задач во время праздников. 

По информации 1Rnd, на особый режим работы перешли и спасатели. Причиной также является Новый год. 

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В таком режиме службы будут работать до 9 января 2023 года. Сотрудники получили все необходимые для этого инструкции. 

Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год. 

Это стало известно в ходе проведенного опроса. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Илья Протвинов
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