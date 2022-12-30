Это касается всех коммунальных служб города. По словам замглавы администрации города Алексея Пикалова, все они готовы к выполнению задач во время праздников.
По информации 1Rnd, на особый режим работы перешли и спасатели. Причиной также является Новый год.
В таком режиме службы будут работать до 9 января 2023 года. Сотрудники получили все необходимые для этого инструкции.
Напомним, что каждый пятый ростовчанин не будет пить алкоголь на Новый год.
Это стало известно в ходе проведенного опроса. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.