rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Жители Ростова пожаловались на звуки взрывов и ударную волну в ночь на 31 декабря

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Жители сразу нескольких районов Ростова, а также его пригородов слышали ночью взрывы и даже почувствовали ударную волну, сообщают СМИ.

Жители Ростова пожаловались на звуки мощных хлопков в ночь на 31 декабря. Звуки были слышны в разных районах города — на Западном, Нахичевани, Темернике, в центре и Военведе. Жители Северного заявили, что даже ощутили взрывную волну.

По информации 161.ру, звуки не были похоже на запуск салютов или петарды. Они, скорее, напоминали сильный грохот.

Ночные звуки взрывов снова напугали жителей Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

В соцсетях на ночной шум также посетовали жители Аксая и Батайска.

Однако официальных комментариев от властей Ростова и регионального управления МЧС пока не поступало. Информация уточняется. Возможно, таким образом ростовчане запускали фейерверки, либо это вброс украинских спецслужб. 

Напомним, звуки, напоминающие взрыв, ростовчане слышат с регулярной периодичностью. До этого жалобы на сильный грохот и шум поступали 26 декабря.

Читайте также:
Ночные звуки взрывов снова напугали жителей Ростова-на-ДонуВзрывы прогремели на ТЭЦ в ДнепропетровскеНеизвестные более 600 раз угрожали устроить взрывы в Ростове-на-Дону в ноябре
#Виктория Прутковская#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Город#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Батайск#Происшествие#Шум#Шум мешает спать
Подпишитесь
Ростовский депутат Александр Бородай заявил, что главная цель Украины - терроризм
Сегодня, 09:21
ГИБДД предупредило водителей в Ростовской области об опасном тумане
Сегодня, 08:31
В ГИБДД рассказали, как будет работать МРЭО на новогодних праздниках
Сегодня, 07:58
По следам донских богачей: топ-7 самых красивых доходных домов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 07:30
Росавиация решила больше не уведомлять о продлении закрытия Платова в Ростове
Сегодня, 07:25
Бездомный инвалид из Ростовской области вынужден жить в больнице из-за чиновников
Сегодня, 06:54