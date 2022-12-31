Жители Ростова пожаловались на звуки мощных хлопков в ночь на 31 декабря. Звуки были слышны в разных районах города — на Западном, Нахичевани, Темернике, в центре и Военведе. Жители Северного заявили, что даже ощутили взрывную волну.