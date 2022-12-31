Жители Ростова пожаловались на звуки мощных хлопков в ночь на 31 декабря. Звуки были слышны в разных районах города — на Западном, Нахичевани, Темернике, в центре и Военведе. Жители Северного заявили, что даже ощутили взрывную волну.
По информации 161.ру, звуки не были похоже на запуск салютов или петарды. Они, скорее, напоминали сильный грохот.
В соцсетях на ночной шум также посетовали жители Аксая и Батайска.
Однако официальных комментариев от властей Ростова и регионального управления МЧС пока не поступало. Информация уточняется. Возможно, таким образом ростовчане запускали фейерверки, либо это вброс украинских спецслужб.
Напомним, звуки, напоминающие взрыв, ростовчане слышат с регулярной периодичностью. До этого жалобы на сильный грохот и шум поступали 26 декабря.