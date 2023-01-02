Власти Ростова рассказали, как планируют благоустраивать город в наступившем году. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что полномасштабный ремонт будет осуществлен сразу в трех скверах: Комсомольском, Пионерском и Мира.
Также уже разработан проект благоустройства парка Авиаторов на проспекте Шолохова. Однако деньги на его претворение в жизнь еще не выделялись.
Уделить внимание власти Ростова хотят и детским площадкам. Их ремонт и благоустройство также запланированы на текущий год. Логвиненко поделился, что на детских площадках хотят установить 660 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области благоустроили 131 общественную территорию в 2022 году.