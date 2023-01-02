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Логвиненко пообещал благоустроить три сквера в Ростове в 2023 году

Сегодня, 16:54
Фото: 1MI
Комсомольский, Пионерский и сквер Мира отремонтируют в Ростове в этом году, заверил сити-менеджер города Алексей Логвиненко.

Власти Ростова рассказали, как планируют благоустраивать город в наступившем году. Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, что полномасштабный ремонт будет осуществлен сразу в трех скверах: Комсомольском, Пионерском и Мира.

Также уже разработан проект благоустройства парка Авиаторов на проспекте Шолохова. Однако деньги на его претворение в жизнь еще не выделялись.

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Уделить внимание власти Ростова хотят и детским площадкам. Их ремонт и благоустройство также запланированы на текущий год. Логвиненко поделился, что на детских площадках хотят установить 660 новых контейнеров для раздельного сбора мусора.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области благоустроили 131 общественную территорию в 2022 году.

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