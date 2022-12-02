По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, работы проходят в соответствии с графиком. Уже проложили сети водоснабжения и электричества.
"Завершены бетонные работы по заливке верхней чаши фонтана. В открытой зоне парка в скором времени появится елка", - уточнил градоначальник.
Отмечается, что территорию благоустраивают за счет средств из регионального и федерального бюджетов. Все работы должны завершиться в 2024 году.
Ранее появилась информация, что на месте старого аэропорта построят на 25% жилья больше, чем собирались.