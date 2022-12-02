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Благоустройство парка «Дружба» в Ростове-на-Дону завершится в 2024 году

Сегодня, 05:27
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону продолжается реализация проекта по благоустройству парка "Дружба", сообщили в мэрии.

По словам сити-менеджера Алексея Логвиненко, работы проходят в соответствии с графиком. Уже проложили сети водоснабжения и электричества. 

"Завершены бетонные работы по заливке верхней чаши фонтана. В открытой зоне парка в скором времени появится елка", - уточнил градоначальник. 

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Отмечается, что территорию благоустраивают за счет средств из регионального и федерального бюджетов. Все работы должны завершиться в 2024 году. 

Ранее появилась информация, что на месте старого аэропорта построят на 25% жилья больше, чем собирались.


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