Posted 2 января 18:25
Published 2 января 18:25
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
А отношения РФ с государствами Азии и Востока стали только крепче за это время. Они увеличивают товарооборот, а совместная работа по стратегическим вопросам становится активнее.
Таким образом, недружественным государствам не удалось изолировать Россию. Так, представители ШОС и БРИКС не присоединились к давлению на Россию.
Стоит отметит, что только в странах-участницах БРИКС проживают более трех миллиардов человек. Здесь формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП.