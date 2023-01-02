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Posted 2 января 18:25

Published 2 января 18:25

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

Коллективному Западу не удалось изолировать Россию в 2022 году

2 января 18:25
Около две трети стран мира отказались участвовать в санкционной войне против России в 2022 году.

А отношения РФ с государствами Азии и Востока стали только крепче за это время. Они увеличивают товарооборот, а  совместная работа по стратегическим вопросам становится активнее. 

Таким образом, недружественным государствам не удалось изолировать Россию. Так, представители ШОС и БРИКС не присоединились к давлению на Россию. 

Стоит отметит, что только в странах-участницах БРИКС проживают более трех миллиардов человек. Здесь формируется в совокупном порядке четверть мирового ВВП. 

 

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#Елена Янкевич
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