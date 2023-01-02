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В Ростовводоканал зашёл отряд Росгвардии 1 января

Сегодня, 18:12
Фото: 1MI
Следить за порядком на территории Ростовводоканала будут сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, сообщают источники в коммунальном предприятии.

Охрана сменилась в Ростовводоканале. С января 2023 года за безопасностью и порядка на территории предприятия будут следить сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

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Источник в Ростовводоканале сообщил 1рнд, что руководство решило отказаться от услуг прежней охранной организации. Уточняется, что, помимо территории самого коммунального предприятия, Росгвардия будет охранять водозаборные станции.

Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках Росгвардия и полиция будут патрулировать улицы Ростова практически в полном личном составе.

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#Алина Заярная#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов
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