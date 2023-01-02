Охрана сменилась в Ростовводоканале. С января 2023 года за безопасностью и порядка на территории предприятия будут следить сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.
Источник в Ростовводоканале сообщил 1рнд, что руководство решило отказаться от услуг прежней охранной организации. Уточняется, что, помимо территории самого коммунального предприятия, Росгвардия будет охранять водозаборные станции.
Ранее сообщалось, что на новогодних праздниках Росгвардия и полиция будут патрулировать улицы Ростова практически в полном личном составе.