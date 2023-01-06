По информации канала, это был разведчик «Шарк», принадлежащий Украине. Официальной информации о подбитом аппарате не появлялось, в данный момент она уточняется.
Не исключено, что эти сведения могут быть провокациями украинских спецслужб. Правительство Ростовской области пока комментарии не давало.
Ранее губернатор региона Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после хлопков в небе над городом 3 января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
После этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о хлопках под Ростовом.