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В Ростовской области заявили о сбитом украинском беспилотнике

Сегодня, 09:00
Фото: 1MI
Недалеко от Аксая Ростовской области якобы сбили принадлежащий Украине беспилотник, пишет Telegram-канал «Сводки ополчения Новороссии Z.O.V.».

По информации канала, это был разведчик «Шарк», принадлежащий Украине. Официальной информации о подбитом аппарате не появлялось, в данный момент она уточняется.

Не исключено, что эти сведения могут быть провокациями украинских спецслужб. Правительство Ростовской области пока комментарии не давало.

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Ранее губернатор региона Василий Голубев призвал местных жителей сохранять спокойствие после хлопков в небе над городом 3 января. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

После этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался о хлопках под Ростовом.

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