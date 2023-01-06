Каждый день на улицах города ремонтом дорог занимаются 10 бригад. С начала этого года устранили повреждения на площади 1015 квадратных метров.
«В данный момент сотрудники используют литую асфальтобетонную смесь. Это позволяет в короткие сроки приводить покрытие в нормативное состояние», — уточнил градоначальник.
Он добавил, что сейчас работы проводятся в Кировском, Пролетарском, Ворошиловском, Октябрьском районах. Также дороги приводят в порядок в Советском, Железнодорожном, Первомайском и Ленинском районах.
Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 году.