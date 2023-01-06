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Власти в Ростове-на-Дону рассказали, какие отремонтируют дороги

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону дорожные службы продолжают работу, несмотря на праздники, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Каждый день на улицах города ремонтом дорог занимаются 10 бригад. С начала этого года устранили повреждения на площади 1015 квадратных метров.

«В данный момент сотрудники используют литую асфальтобетонную смесь. Это позволяет в короткие сроки приводить покрытие в нормативное состояние», — уточнил градоначальник.

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Он добавил, что сейчас работы проводятся в Кировском, Пролетарском,  Ворошиловском, Октябрьском районах. Также дороги приводят в порядок в Советском, Железнодорожном, Первомайском и Ленинском районах. 

Ранее стало известно, что в Ростове на ремонт и строительство дорог потратят 3,1 млрд рублей в 2023 году. 

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