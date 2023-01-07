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«Канализационных монстров» достали из трубы в Шахтах

Сегодня, 10:11
Фото: 1MI
В Шахтах Ростовской области из трубы достали мусор, который называют «канализационными монстрами», сообщает «Управление развития систем водоснабжения».

Такие засоры образуются, если выбрасывать через канализацию влажные салфетки, бытовые нерастворимые отходы или еду. Так, проблема появилась на улице Ворошилова. 

Сотрудники достали килограммы различного мусора, в том числе строительного. Также было много скрученных влажных салфеток. 

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«В последнее количество неорганического мусора значительно выросло. Причиной является нежелание людей дойти до мусорки», — сказано в сообщении.

Местных жителей попросили соблюдать правила.

Ранее в Таганроге прокуратура добилась ликвидации свалки рядом с Мариупольском шоссе. 

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