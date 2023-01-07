Такие засоры образуются, если выбрасывать через канализацию влажные салфетки, бытовые нерастворимые отходы или еду. Так, проблема появилась на улице Ворошилова.
Сотрудники достали килограммы различного мусора, в том числе строительного. Также было много скрученных влажных салфеток.
«В последнее количество неорганического мусора значительно выросло. Причиной является нежелание людей дойти до мусорки», — сказано в сообщении.
Местных жителей попросили соблюдать правила.
Ранее в Таганроге прокуратура добилась ликвидации свалки рядом с Мариупольском шоссе.