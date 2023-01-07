Главная служба прошла в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Ее провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
Присутствовал и губернатор региона Василий Голубев. Он рассказал, что уже длительное время рождественские традиции объединяют верующих для решения насущных задач.
«В данный момент очень важны настрой на созидание, стремление реализовать конструктивные планы, принести пользу родной стране», — произнес губернатор.
Он поблагодарил всех за вклад в общественную жизнь области.
Добавим, что за общественным порядком следили казаки и полицейские.