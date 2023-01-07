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Тысячи верующих встретили Рождество в храмах Ростовской области в ночь на 7 января

Сегодня, 06:30
Фото: 1MI
В Ростовской области в храмах тысячи верующих граждан встретили Рождество Христово в ночь с 6 на 7 января.

Главная служба прошла в кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Ее провел митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Присутствовал и губернатор региона Василий Голубев. Он рассказал, что уже длительное время рождественские традиции объединяют верующих для решения насущных задач.

«В данный момент очень важны настрой на созидание, стремление реализовать конструктивные планы, принести пользу родной стране», — произнес губернатор.

Он поблагодарил всех за вклад в общественную жизнь области.

Добавим, что за общественным порядком следили казаки и полицейские.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество
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