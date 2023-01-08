Он рассказал, что по его поручению замгубернатора Михаил Корнеев прибыл в расположение военнослужащих. Речь идет о бойцах казачьего подразделения.
"Им передали рождественские поздравления. Также ребятам передали снаряжение, приобретенное по их заявкам", - сказано в сообщении.
Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.
Напомним, что в Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни.