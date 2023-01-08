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Из Ростовской области мобилизованным доставили снаряжение

Сегодня, 11:52
Фото: 1mi
Из Ростовской области доставили необходимое снаряжение бойцам, которых коснулась частичная мобилизация, сообщил губернатор Василий Голубев.

Он рассказал, что по его поручению замгубернатора Михаил Корнеев прибыл в расположение военнослужащих. Речь идет о бойцах казачьего подразделения. 

"Им передали рождественские поздравления. Также ребятам передали снаряжение, приобретенное по их заявкам", - сказано в сообщении.

Ранее власти в Ростовской области рассказали, что закупают для участников спецоперации. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.

Напомним, что в Ростове в 2023 году разработают систему адаптации участников СВО к мирной жизни. 

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#Илья Протвинов#Спецоперация#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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