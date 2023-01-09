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С 12 января в Батайске закроется один из выездов на ростовскую трассу

Сегодня, 08:04
Фото: Яндекс.Карты
С 12 января в Батайске закроется один из выездов на ростовскую трассу
До конца месяца в Батайске закроется выезд по Фермерской улице на ростовскую трассу, сообщили местные власти.

В Батайске с 12 января по 1 февраля нельзя будет воспользоваться одним из выездов на ростовскую трассу. В частности, закроется выезд с улицы Фермерской. Временные неудобства власти объяснили капитальным ремонтом западного подъезда к Ростову от трассы М-4 «Дон».

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В качестве альтернативы местным жителям предлагают воспользоваться объездным маршрутом через Батайск по улице Максима Горького.

Ранее стало известно, что ростовчанам придется искать объездные пути в Крым из-за ремонта моста. Однако ограничения будут действовать только в течение вторника, 10 января.

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