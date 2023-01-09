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Украинский политолог Соскин заявил, что Киев планирует захватить Ростов-на-Дону

Сегодня, 19:05
Фото: 1mi
Киев может мечтать захватить Ростов-на-Дону, Курск и Белгород для компенсации своих потерь, пишет издание «Политнавигатор» со ссылкой на слова украинского политолога, который известен своими русофобскими взглядами Олега Соскина.

По его словам, оказываемая Украине помощь Запада не способна поменять ситуацию, так как нужны сотни танков и пять лет обучения, а также боевой опыт. Эксперт уверен, что столько времени Киев не продержится.

«Но приз большой, так как, если захватить Воронеж, Белгород, Курск и Ростов, то все компенсируется.  Это очень богатые города. Но как это сделать, если у ВСУ нет оружия», — говорится в публикации.

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Он также сказал, что со стороны Украины воюют гражданские лица, а до появления армии должно пройти несколько лет. 

На чем основаны все фантазии и умозаключения украинского политолога - не сообщается. 

Ранее стало известно, что российская армия применила в бою мощнейший в мире миномет. 

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