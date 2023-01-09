По его словам, оказываемая Украине помощь Запада не способна поменять ситуацию, так как нужны сотни танков и пять лет обучения, а также боевой опыт. Эксперт уверен, что столько времени Киев не продержится.
«Но приз большой, так как, если захватить Воронеж, Белгород, Курск и Ростов, то все компенсируется. Это очень богатые города. Но как это сделать, если у ВСУ нет оружия», — говорится в публикации.
Он также сказал, что со стороны Украины воюют гражданские лица, а до появления армии должно пройти несколько лет.
На чем основаны все фантазии и умозаключения украинского политолога - не сообщается.
Ранее стало известно, что российская армия применила в бою мощнейший в мире миномет.