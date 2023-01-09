Напомним, что в воскресенье, 8 января, из-за дефекта трубопровода отопление пропало в 33 домах. Также это коснулось пяти нежилых помещений.
Тогда начались восстановительные работы, для которых потребовались четыре единицы техники. Температура воздуха на тот момент составляла минус 18 градусов.
«В данный момент работы на улице Соколова завершены. Теплоснабжение потребителей восстановлено», — отчитались в компании.
Также в этот день стало известно, что отопление пропало в части Ростова-на-Дону из-за проблем на котельной.