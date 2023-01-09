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В Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы

Сегодня, 08:08
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону устранили аварию, оставившую людей без тепла в морозы
В Ростове-на-Дону устранили коммунальную аварию, из-за которой в части города не было тепла, сообщили «Ростовские тепловые сети».

Напомним, что в воскресенье, 8 января, из-за дефекта трубопровода отопление пропало в 33 домах. Также это коснулось пяти нежилых помещений.

Тогда начались восстановительные работы, для которых потребовались четыре единицы техники. Температура воздуха на тот момент составляла минус 18 градусов.

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«В данный момент работы на улице Соколова завершены. Теплоснабжение потребителей восстановлено», — отчитались в компании.

Также в этот день стало известно, что отопление пропало в части Ростова-на-Дону из-за проблем на котельной.

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#Илья Протвинов#Отопление#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
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