По информации автора, обломки находились в поле в Усть-Донецком районе. Он разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о находке.
«Следов никаких здесь нет и как это появилось — никто не знает. Я предполагаю, что это какая-то ракета», — заявил герой видео.
Он показал три крупных обломка, лежавших друг от друг на расстоянии несколько метров. Пользователи в комментариях написали, что подходить к подобным предметам опасно.
«Вообще опасно подходить, никто не знает, чем это начинено и какой сюрприз ожидать», — пишут местные жители. Другие удивились подобной находке.
Официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется. Не исключено, что видео может быть провокацией со стороны украинских спецслужб.
Ранее в Ростовской области появились фото обломков неопознанного объекта, сбитого 3 января.