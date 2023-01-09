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Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных в поле обломках ракеты

Сегодня, 14:36
Фото: vk.com/etorostovnadonu
Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных днем обломках ракеты
В Ростовской области в поле обнаружили обломки, похожие на часть ракеты, сообщили пользователи в соцсети «ВКонтакте».

По информации автора, обломки находились в поле в Усть-Донецком районе. Он разместил видео, на котором по полю идет мужчина и рассказывает о находке.

«Следов никаких здесь нет и как это появилось — никто не знает. Я предполагаю, что это какая-то ракета», — заявил герой видео.

Он показал три крупных обломка, лежавших друг от друг на расстоянии несколько метров. Пользователи в комментариях написали, что подходить к подобным предметам опасно.

Жители в Ростовской области 9 января заявили о найденных днем обломках ракеты
Видео: vk.com/etorostovnadonu
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«Вообще опасно подходить, никто не знает, чем это начинено и какой сюрприз ожидать», — пишут местные жители. Другие удивились подобной находке.

Официальной информации о случившемся не поступало, она сейчас уточняется. Не исключено, что видео может быть провокацией со стороны украинских спецслужб.

Ранее в Ростовской области появились фото обломков неопознанного объекта, сбитого 3 января.

#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Видео
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